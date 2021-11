Inter news, Marotta e Ausilio verso il rinnovo: spunta la data della firma

Inter news: la società nerazzurra è pronta a "rinnovare".

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di rinnovi in casa Inter. Prima quello di Lautaro, arrivato quasi all'improvviso, con annessa gioia dei tifosi nerazzurri. Poi quello di Barella, che lo blinda e rassicura la piazza nerazzurra. Infine, negli ultimi giorni si parla solo del rinnovo di Brozovic. Il croato infatti non ha ancora trovato l'accordo con l'Inter e ad oggi sembra ancora lontana la firma, come spiegato sul nostro sito. Adesso tocca alla dirigenza nerazzurra.

Da Milano infatti arrivano passi importanti per quanto riguarda la fiducia ai tre elementi in scadenza della società nerazzurra. Stiamo parlando ovviamente di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Tutti e tre hanno il contratto in scadenza nel 2022 e come riportato qualche giorno fa dal Corriere dello Sport, Zhang manterrà loro la promessa fatta, prolungandogli il contratto. I discorsi sul rinnovo sono già ben intavolati. L'idea è quella di rinnovare fino al 2025, modificando però non solo la parte economica ma anche le nuove linee societarie. Insomma, ormai sembra essere solo questione di giorni. Infatti sarà importante capire quando Zhang sarà in Italia. Tutto dovrebbe accadere comunque prima di Natale o al massimo a gennaio, molto dipenderà dai protocolli Covid per il rientro in Cina.

Il presidente nerazzurro ripone la piena fiducia nell'operato della società e non intende stravolgerla. Dunque massima fiducia ai tre dirigenti che dopo il rinnovo si concentreranno su un mercato di gennaio intenso. Da tenere d'occhio la pista Insigne che, come riportato in precedenza, non è più solo una suggestione.