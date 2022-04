Inter news, Marani incensa i nerazzurri per lo scudetto: che complimenti!

Inter news, Matteo Marani incensa i nerazzurri per lo scudetto.

Il giornalista di Sky Sport, all'interno del suo editoriale per conto del quotidiano piemontese Tuttosport, ha voluto parlare della squadra nerazzurra e del suo cambio di marcia dopo la vittoria per 1-0 all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus. Una squadra, quella di Inzaghi, che sembra aver ritrovato freschezza mentale, fisica e tutte quelle sicurezze che sembravano essersi perse nel periodo nero che aveva portato al magrissimo bottino di sette punti in sette partite di campionato giocate.

Secondo il giornalista, proprio la partita contro la Juventus è stata la chiave di volta che ha fatto svoltare la squadra nerazzurra in campionato e nella corsa scudetto, cosa che ha permesso di ottenere la quarta vittoria - la quinta, se si considera anche il derby di Coppa Italia - e che ha consentito, ai ragazzi di Simone Inzaghi di superare, quantomeno momentaneamente, i cugini rossoneri del Milan, in attesa della partita di stasera allo stadio Olimpico contro la Lazio. Ma adesso il destino è nelle mani dell'Inter che sogna di bissare lo scudetto della passata stagione.

Insomma, la partita contro la Roma, insieme alle ultime gare, hanno dato un segnale forte all'opinione degli addetti ai lavori, e adesso nelle gerarchie l'Inter sembra essere ritornata ad essere di nuovo la favorita. Ma mancano ancora cinque partite contro squadre in lotta per obiettivi importanti contro la salvezza. Intanto, martedì, testa al Bologna, che proprio contro il Milan, anche se a salvezza acquisita, ha dimostrato di non voler regalare niente a nessuna squadra con un atteggiamento molto aggressivo.