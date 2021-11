Inter news, Mancini parla di Barella: le parole che fanno infuriare gli interisti

Inter news: il ct dell’Italia, Roberto Mancini, parla delle condizioni di Nicolò Barella.

Il tecnico della Nazionale, che domani giocherà la partita decisiva per la qualificazione al mondiale a Belfast contro l’Irlanda del Nord, ha parlato oggi in conferenza stampa analizzando quelle che possono essere le possibili insidie della gara, ma anche facendo un po’ il punto della situazione su quelli che sono i giocatori infortunati, soffermandosi, soprattutto sul centrocampista nerazzurro, Nicolò Barella che, contro la Svizzera, era uscito acciaccato per un piccolo problema fisico che lo aveva colpito già nel derby, facendo posto al giallorosso Bryan Cristante.

Mancini ha confermato che, di fatto, Barella sta meglio rispetto alla partita contro la nazionale elvetica e che, quindi, con ogni probabilità, sarà in campo in mezzo al campo fin dal primo minuto di gara. Il tecnico ha anche detto che c’è la possibilità di vedere giocare Tonali, anche se l’indiziato numero uno a fargli posto sembra lo juventino Manuel Locatelli. Insomma, ancora straordinari per Barella che, con una condizione non proprio perfetta, dovrà stringere ancora i denti.

Non sarà contento Simone Inzaghi che rischia di fare a meno di altre tre pedine molto importanti come lo sono Edin Dzeko, Stefan de Vrij ed Alessandro Bastoni, anche loro alle prese con infortuni, in partite importantissime come quelle contro Napoli e Shakhtar Donetsk – leggi qui le novità sui tre nerazzurri. Insomma, sperano che non accada nulla anche a Barella, l’Inter rischia di apprestarsi ad affrontare uno dei momenti più importanti della propria stagione, senza alcuni dei proprio uomini cardine.