Inter news, Mancini ne convoca 35 per lo stage: presenti tre interisti

Inter news, Mancini convoca 35 uomini per lo stage della Nazionale.

Il ct degli azzurri, in vista degli spareggi per l'accesso al mondiale di Qatar 2022, approfitterà della pausa per le nazionali per osservare da vicino tanti ragazzi e farsi un'idea su chi potrebbe far parte di un gruppo che, soli sei mesi fa, è riuscito a portare a casa un grande Europeo. Mancini, come si sa, dovrà fare a meno di Federico Chiesa, che purtroppo ha dovuto finire anticipatamente la stagione, ma non ha fatto mancare qualche sorpresa come Luiz Felipe, Scalvini ed il ritorno, come caldeggiato qualche giorno fa, di Mario Balotelli.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessio Cragno (Cagliari), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Mattia De Sciglio (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Cremonese), Davide Frattesi (Sassuolo), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Samuele Ricci (Empoli), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Mario Balotelli (Adana Demirspor), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).

Come si vede, dunque, la lista vede anche la presenza di tre nerazzurri: Alessandro Bastoni, che sta avendo ulteriori miglioramenti con Simone Inzaghi nel corso di questa stagione, Nicolò Barella che si sta ulteriormente confermando, e Stefano Sensi, che dopo il gol all'Empoli che ha permesso all'Inter di proseguire nella Coppa Italia, continua il momento positivo con questa convocazione che, magari, potrebbe coincidere con il suo passaggio alla Sampdoria.