Inter news, mai più casi Eriksen? La svolta del nostro sistema sportivo

Inter news, potrebbero cambiare le regole per le idoneità sportive.

Come sappiamo, la scorsa estate, durante l'Europeo, un tragico evento ha caratterizzato la partita inaugurale dell'evento e che, purtroppo, ha visto come protagonista Christian Eriksen il quale è stato colpito da un grave problema al cuore. Dopo l'inserimento di un defibrillatore sottocutaneo, un periodo di riabilitazione e dopo il recupero fisico, il giocatore adesso sta trovando il ritmo gara grazie alla sua nuova avventura al Brentford, squadra in cui il danese sta mostrando tutto il suo talento grazie ai suoi gol e ai suoi assist.

Prima del passaggio in Inghilterra, però, il giocatore ha dovuto risolvere il proprio contratto con l'Inter, dal momento che le regole del nostro calcio, rispetto ad altri campionati, nessun giocatore può scendere in campo con un defibrillatore sottocutaneo. Ma adesso, secondo quanto rilanciato da Il Corriere dello Sport, le norme potrebbero cambiare, anche se in maniera graduale, partendo dalla valutazione della patologia, passando alla valutazione della tipologia di sport praticato dall'atleta, vedendo se il problema possa aggravarsi con l'aumentare dell'intensità.

Insomma, una scelta che, se confermata, darà avvio ad una nuova era per quanto riguarda le regole mediche del nostro sistema sportivo. In questi casi, e con tutte le cautele del caso, potrebbero evitarsi altri casi Eriksen e permettere agli atleti che rientrano in certi requisiti, di poter praticare attività sportiva professionistica anche nel nostro Paese. Vedremo se davvero ci sarà questo cambiamento, non resta che attendere ancora qualche mese per capire cosa accadrà nel nostro sistema sportivo.