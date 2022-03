Inter news, Lukaku scontento al Chelsea: le parole di Tuchel

Inter news, continua il momento no per Romelu Lukaku.

L'attaccante belga ex Inter, nella scorsa estate, ha lasciato la squadra nerazzurra ed è approdato al Chelsea alla corte di Thomas Tuchel, ma la decisione di trasferirsi a Londra, non sembra ancora aver dato i propri frutti, soprattutto visto lo scarso minutaggio e le prestazioni non all'altezza che stanno facendo aumentare il malcontento nel giocatore che, a più riprese, ha mostrato la sua volontà di lasciare il Chelsea e, magari, ritornare proprio a Milano con la maglia dell'Inter.

Come detto proprio dal tecnico tedesco dei blues in conferenza stampa, l'attaccante, in questo momento, non è affatto contento della situazione e, anche se ha avuto delle occasioni per mettersi in mostra, in questo momento Tuchel lo vede dietro altri giocatori come Timo Werner e come Kai Havertz. Lo stesso Tuchel, però, ha provato a tendere la mano al giocatore, sostenendo come in futuro potrà davvero avere delle occasioni e la possibilità di mettere in mostra tutta la qualità che ha dimostrato in nerazzurro.

Insomma, Lukaku non è felice al Chelsea e nelle gerarchie è sprofondato dietro ad altri giocatori molto più adatti sia al gioco della squadra londinese, sia per quanto riguarda la Premier League. Un attaccante che ha la necessità di dover trovare una certa continuità sia in campo che, soprattutto in zona gol. Vedremo se la mano tesa di Tuchel riuscirà a fare breccia sul belga, oppure se lo spazio rimarrà ancora limitato e, quindi, si cercherà di trovare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.