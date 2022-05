Inter news, Lukaku risponde a Pastorello? Le parole dell'attaccante

Inter news, Romelu Lukaku manda un messaggio molto forte.

L'attaccante belga, la scorsa estate, è passato dall'Inter al Chelsea, ma, almeno fino a questo momento, la sua avventura con la maglia dei blues non sta andando come previsto, dal momento che il minutaggio non è stato molto e le prestazione di certo non esaltanti. Per questo, in queste settimane, si parla di una possibile partenza del giocatore per cercare di migliorare la propria situazione e tra i nomi delle possibili destinazioni, è stato fatto anche quello dell'Inter per quello che rappresenterebbe un clamoroso ritorno.

Nella giornata di oggi, l'agente del giocatore, Federico Pastorello, intervistato dal quotidiano Repubblica, aveva detto che di fatto al momento è tutto fermo per parlare del suo futuro, viste le più urgenti questioni societarie del Chelsea, e pertanto bisognerà attendere, anche se c'è un problema a Londra, al di la di quelle che sono state le scelte tecniche del tecnico Tuchel. In maniera del tutto inaspettata, il giocatore belga ha lanciato un messaggio attraverso il suo profilo Instagram e, visto che è stata pubblicata proprio poco dopo le parole di Pastorello, farebbe pensare ad una risposta del giocatore al proprio agente.

Ecco quanto riportato da Big Rom: "Non permetterò mai a nessuno di parlare per me. Ho deciso di tenere la bocca chiusa e restare concentrato per aiutare sul campo la squadra fino al termine della stagione al meglio delle mie possibilità. Dunque, se qualcuno parla di me e del club, non lo fa a nome mio". Delle parole nette che, chissà, possano essere davvero rivolte allo stesso Pastorello. Ma per capire quale sarà il futuro del giocatore, bisognerà pazientare e vedere quali saranno gli ulteriori sviluppi.