Inter news: le ultime per l'Empoli. Out Dzeko e De Vrij?

Inter news: arrivano le ultimissime di formazione per i nerazzurri.

Cambi in arrivo nell’Inter che va a Empoli. Joaquin Correa rientra ma resta l’uomo da scatenare a gara in corso, darebbe lo sprint per il contropiede. “Può giocare titolare Sanchez insieme ad uno tra Lautaro e Dzeko, favorito l’argentino”, scrive La Gazzetta dello Sport. È un’ipotesi comunque, niente di certo: il cileno insidia i due titolarissimi, ma Inzaghi deciderà solo nelle prossime ore.

Davanti quindi tra Lautaro e Dzeko può riposarne uno, probabilmente il bosniaco per ovvie ragioni anagrafiche: dopo l’Empoli, l’Inter avrà in fila Udinese, Shakhtar, Milan e Napoli. L’occasione buona per togliere minuti agli attaccanti sembra proprio questa in Toscana.

“Torna Dimarco da titolare con Vecino più di Calhanoglu, Barella e Brozovic intoccabili, Darmian sulla destra. E attenzione a Ranocchia per un turno di riposo a De Vrij”, conclude il quotidiano. Darmian dunque può essere confermato sull’esterno, ma Dumfries è in ballottaggio e può avere una chance nonostante il disastro contro la Juventus (leggi qui che "bordate" di Adani). Sull’out mancino, Perisic è uscito acciaccato e stanco dal complicato derby d’Italia, ed ecco perché la candidatura di Dimarco è piuttosto scontata.

Inzaghi comunque non ha ancora deciso, visto che ci sono ancora circa 30 ore prima del fischio d’inizio.