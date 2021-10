Inter news, le ultime di formazione: Inzaghi rivoluziona la squadra

Inter news: Simone Inzaghi rivoluzione la formazione.

Il tecnico nerazzurro, dopo la vittoria di mercoledì contro l’Empoli, sfiderà alle 12.30, allo stadio San Siro, l’insidiosissima Udinese di Gotti e, rispetto alla trasferta in Toscana, ha in mente di cambiare tanti uomini nell’undici iniziale, per consentire a chi ha giocato di più, di poter rifiatare in vista di altre due partite importantissime, come quella di Champions League in casa dello Sheriff e come il derby di campionato contro la capolista Milan.

Ecco perché, come riportato da parte di Sky Sport, a partire dal reparto difensivo, potrebbero esserci delle assenze eccellenti. Come per esempio de Vrij, che potrebbe rimanere in panchina per far posto in campo al ritorno dal primo minuto di Andrea Ranocchia, che avrà ai suoi lati Skriniar, di ritorno dopo la panchina di Empoli, e Bastoni. In porta, ovviamente, Handanovic. Anche in mezzo sono pronte delle novità, con il ritorno da titolare di Dumfries al posto di Darmian e di Perisic al posto di Dimarco, oltre che di Hakan Calhanoglu, anch’egli rimasto tutta la partita in panchina contro l’Empoli. Punto fermo resta Marcelo Brozovic – sempre alle prese con il rinnovo di contratto -, mentre c’è un ballottaggio tra Nicolò Barella e Arturo Vidal che scalpita dopo l’attacco influenzale avuto prima del match contro la Juventus.

Infine, il reparto avanzato. Dzeko ritornerà ad essere il totem offensivo, dopo aver riposato la scorsa giornata, mentre è sfida a tre per vedere chi dovrà affiancarlo. In questo momento, Joaquin Correa sembra in vantaggio su Alexis Sanchez e su Lautaro Martinez – fresco di rinnovo contrattuale – per partire dal primo minuto. Vedremo se queste indiscrezioni verranno confermate dal campo. Di sicuro, domani, non sono ammessi errori per continuare la rincorsa alle prime posizioni.