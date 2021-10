Inter news, le pagelle: Correa show. E in campo c'è un altro gigante

Inter news: la squadra di Inzaghi contro l'Udinese e resta in scia di Napoli e Milan, chiamate a giocare rispettivamente contro Salernitana e Roma nel corso di questa giornata. La partita si sblocca nel secondo tempo, con Correa che dopo un primo tempo sottotono tira fuori una doppietta che manda i nerazzurri in paradiso. Benissimo Calhanoglu, finalmente uomo in più a centrocampo. Di seguito le pagelle nerazzurre.

HANDANOVIC 6,5: Chiamato in causa per la prima volta a dieci minuti dal termine, e si fa trovare prontissimo spedendo in angolo un pallone rognoso di Deulofeu. Bene così, e questo che ci si aspetta dal portiere dei campioni d’Italia. PRONTO.

SKRINIAR 6,5: Una di quelle partite in cui giganteggia lasciando il nulla agli avversari. Avendo poco da fare in difesa, si improvvisa spesso mezzala, con ottimi risultati. GIGANTE.

RANOCCHIA 6,5: Uomo spogliatoio, ma quando chiamato in causa anche uomo di campo. Partita interpretata ottimamente dal veterano nerazzurro, senza sbavature, dimostrando di poter essere molto utile alla causa. FROGGY.

BASTONI 6: l’Udinese attacca praticamente solo dal suo lato per quasi tutta la partita, ma lui si fa sempre trovare pronto. A volte forse un po’ frettoloso, ma è giovane può ancora limare qualche sbavatura. PULITO.

DUMFRIES 6,5: Inutile negarlo, i fatti di Inter-Juve si fanno sentire e il suo approccio alla partita odierna è decisamente timoroso. Nel secondo tempo però cresce, e diventa anche decisivo fornendo a Correa l’assist per il 2-0. La sensazione è che con il calore di San Siro possa crescere sempre di più. TESTA.

BARELLA 7: Un vero e proprio uragano in campo, che ha chiuso il primo tempo con almeno sette tiri verso la porta avversaria. Vuole segnare, vuole incidere a tutti i costi il numero 23, e ci riesce anche senza mettere la sua firma nel tabellino. ENERGIA.

BROZOVIC 6,5: l’Udinese si chiude in trincea, compromettendo anche la capacità del coccodrillo nerazzurro di trovare le solite linee di gioco illuminate. Nel secondo tempo, complice il maggior spazio a disposizione, inizia a incantare con le sue geometrie. EPIC.

CALHANOGLU 6,5: Finalmente Hakan! Bella partita del turco dopo le ultime prestazioni decisamente opache. Ottime geometrie in campo, calci piazzati che rasentano la perfezione: un giocatore ritrovato nel momento più importante. GEOMETRIA.

PERISIC 7: La partita sulla carta la sblocca Correa, ma in pratica la sblocca Ivan con una finta illuminata che lascia all’argentino tutto lo spazio per agire. La fascia poi è casa sua, e lì fa da padrone. POTENZA.

CORREA 7,5: Cerchiamo di essere onesti, la partita del Tucu è stata pesantemente insufficiente fino al 60’. Poi però l’argentino si è svegliato, e con due giocate d’alta classe manda l’Inter in paradiso firmando la sua seconda doppietta personale. Oggi è l’uomo copertina. DECISIVO

DZEKO 7: Non ha segnato, ma ha fatto tutto il resto. Partita da top player, a tutto campo, anche in difesa in caso di necessità. La carta d’identità dice 35 anni, ma nei fatti ne dimostra almeno dieci in meno. TOTEM.

Dalla panchina:

(Dal 70’) VIDAL 6: Ottima prova del cileno, che quest’anno sembra partito con la giusta mentalità per incidere. KING.

(Dal 70’) SANCHEZ 6: Ha una voglia matta di incider, e in campo sembra una trottola farcita di fantasia. Con qualche minuto in più forse avrebbe anche messo la sua firma. BRILLANTE.

(Dal 80’) LAUTARO 6: Giusto il tempo di concedere la meritata passerella a Dzeko.

(Dal 80’) SENSI 6: Pochi minuti, con la speranza che possano crescere sempre di più.

(Dal 86’) DIMARCO 6: Qualche minuto per far rifiatare Perisic.