Inter news, le condizioni di Calhanoglu: gli ultimi aggiornamenti da Appiano

Inter news: Hakan Calhanoglu dovrebbe recuperare per la Juventus.

Secondo quanto riportato da Andrea Paventi di Sky Sport, la squadra ha svolto l'allenamento ed è stata separata in due gruppo. Sotto osservazione il centrocampista turco che, come vi spieghiamo in questo articolo, non è stato convocato per l'impegno in Champions League contro lo Sheriff Tiraspol per un problema alla caviglia.

L'ex Milan dovrebbe però essere a disposizione per la sfida in programma domenica 24 ottobre a San Siro contro la formazione di Massimiliano Allegri. E' possibile che venga non venga schierato nei titolari perché dovrebbe partire dal primo minuto Arturo Vidal. Il cileno è stato autore di un'ottima prestazione, arricchita anche dal gol, contro i moldavi. L'ex Juventus rappresenta anche una chiave tattica fondamentale per la formazione di Simone Inzaghi che, nelle ultime uscite, è stata criticato per concedere troppe occasioni agli avversari.

In vista della gara contro i bianconeri, ne parliamo qui, il tecnico nerazzurri potrebbe decidere di abbassare il baricentro della squadra proprio per evitare di lasciare troppi spazi a Chiesa e compagni. La partita di domenica sarà fondamentale per riprendere quota in campionato dopo la deludente sconfitta maturata, sabato scorso all'Olimpico, contro la Lazio di Maurizio Sarri. Partita che, come potrete leggere in questo articolo, ha causato molte discussioni per gli episodi che si sono verificati.