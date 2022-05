Inter news, lavoro personalizzato per Bastoni: le condizioni del centrale

Inter news; Bastoni continua a migliorare.

L'Inter di Simone Inzaghi nelle ultime tre partite ha dovuto fare a meno di Alessandro Bastoni. Il centrale difensivo ex Parma infatti a causa di un risentimento muscolare accusato contro il Milan, ha saltato ben tre gare consecutive. La sua assenza nello scacchiere di Inzaghi si è sentita parecchio, soprattutto contro il Bologna, dove i nerazzurri hanno perso, e contro l'Empoli dove la squadra è andata sotto 2-0 prima di ribaltare tutto (le pagelle del match). Il centrale italiano è ormai un titolarissimo dell'Inter e soprattutto al momento, nonostante le buone prestazioni di D'Ambrosio e Dimarco, è insostituibile. Per questo il tecnico nerazzurro spera di riaverlo già contro la Juventus in finale di Coppa Italia.

Le sue condizioni sembrano migliorare di giorno in giorno. Anche oggi il difensore ha svolto del lavoro differenziato e probabilmente presto tornerà ad allenarsi in dubbio, ma lo staff medico vuole evitare ricadute, perciò non starebbe forzando i tempi cercando di accelerare il processo di guarigione. Il risentimento sta sparendo ma un'eventuale ricaduta potrebbe allungare ulteriormente il calvario di Bastoni. Inzaghi punta a recuperarlo al 100% contro la Juve. Mercoledì Allegri e il tecnico nerazzurro si giocheranno il secondo trofeo di stagione dopo la Supercoppa italiana. Anche questa volta la favorita è l'Inter che potrebbe portarsi a casa un mini triplete qualora vincesse sia la Coppa Italia che lo Scudetto (insieme alla Supercoppa).

Insomma, il recupero di Bastoni prosegue nel verso giusto, a meno che non ci siano clamorose ricadute. Intanto Allegri recupera pezzi per la finale di mercoledì, come svelato sul nostro sito.