Inter news, Lautaro suona la carica per i nerazzurri: le parole del Toro

Inter news: prima del derby contro il Milan, parla Lautaro Martinez.

L'attaccante argentino, a secco con la maglia nerazzurra dalla partita contro il Sassuolo, ha parlato della sfida contro la squadra rossonera ai microfoni di Inter Tv. Una partita che, a suo dire, è molto complicata perchè "loro sono in forma", ma anche la consapevolezza di poter fare una buona gara dal momento che "abbiamo il nostro e dobbiamo fare le cose bene, facendo in campo quello che abbiamo preparato in settimana".

Insomma, l'attaccante argentino prova ad allentare la tensione per una partita che l'Inter non può sbagliare perchè il distacco dai cugini rossoneri è importante e pari a sette punti. Non solo, ma non vincere vorrebbe dire lasciare a zero la casella delle vittorie negli scontri diretti che questa stagione hanno portato soltanto due punti nelle partite contro Atalanta e Juventus, vista la sconfitta beffa contro la Lazio.

Vedremo se le premesse fatte da Lautaro verranno applicate in campo. Di sicuro c'è curiosità di vedere l'approccio di entrambe le squadre, con quella rossonera guidata da Stefano Pioli che vuole sicuramente portare a casa il risultato per mandare gli uomini di Simone Inzaghi a meno dieci e quasi fuori dalla lotta per lo scudetto.