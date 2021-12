Inter news, Lautaro suona la carica e lancia la sfida alla Roma

Inter news: il Toro accende il big match dell'Olimpico.

Nell'ultimo mese, più che mai, Lautaro Martinez si sta prendendo l'Inter sulle spalle. Il centravanti nerazzurro sta vivendo un momento magico e soprattutto sta segnando gol a raffica. Dopo quello rifilato allo Spezia, punta al bersaglio grosso della prossima sfida di Serie A, la Roma del grande ex Josè Mourinho. Il Toro, dopo le parole a Sky Sport, è stato intervistato a Kickoff, podcast ufficiale dell'Inter. Lautaro non ci ha pensato due volte e ha subito acceso il big match tra Roma e Inter di sabato pomeriggio.

Secondo il numero 10 interista, contro la squadra giallorossa non sarà facile. "Ci aspetta una partita molto difficile perché andiamo a giocare in casa loro ed è un campo che per noi è sempre stato difficile contro un allenatore che ha talento e che fa attaccare molto la squadra". Parole di stime nei confronti della Roma e soprattutto di Mourinho che ha definito "difficile da affrontare". Successivamente il Toro ha proseguito, dicendo: " Dobbiamo fare il nostro, andare lì con personalità per portare avanti una partita che sarà importante per la classifica e per gli scontri diretti". Sul suo rendimento infine, non ha dubbi, come ha sempre fatto, Lautaro darà il massimo e promette tanti gol. "Io cerco sempre di dare il massimo, di dare una mano all’Inter e di fare se possibile altri gol".

Gol che in campionato ammontano a 8 con quello rifilato allo Spezia, mentre per il grande ex Edin Dzeko sono 7. Insomma una coppia gol formidabile, tra le migliori in Europa. Il bosniaco, per la prima volta da avversario contro la sua ex squadra, tonerà titolare, come svelato in precedenza.