Inter news, Lautaro si è inceppato: il derby per tornare 'Toro'

Inter news, i nerazzurri hanno ripreso a correre.

Dopo un piccolo momento di appannamento, la squadra di Inzaghi ha ripreso il proprio cammino vincendo contro Empoli, Udinese e Sheriff e arrivando al derby con la giusta mentalità. Nel collettivo che esulta, tuttavia, c’è una piccolo neo. Il mancato gol di Lautaro Martinez.

L'ex Racing non festeggia una rete da più di un mese. La sua ultima firma risale al 2 ottobre scorso quando, su rigore, ha segnato contro il Sassuolo. Per trovare la sua ultima marcatura su azione bisogna risalire addirittura al 25 settembre, alla sfida contro l’Atalanta terminata per 2-2 col calcio di rigore sbagliato da Dimarco negli ultimi minuti. Dopo un grande inizio, l’argentino (fresco di rinnovo di contratto ) sta sparando a salve. Non ha ancora trovato la prima marcatura in Champions League, tra l’altro.

Il popolo nerazzurro spera che si possa sbloccare domenica nell’atteso derby contro il Milan. Riuscire a contare sul vero Lautaro Martinez è uno degli obiettivi di Simone Inzaghi. I gol dell’argentino sono necessari per le ambizioni nerazzurre. Intanto domenica partirà ancora una volta titolare in coppia con Edin Dzeko, nonostante le candidature di Correa e Sanchez, entrambi in grande forma, siano sempre più credibili.

Lautaro (qui il retroscena sul suo rinnovo) vuole tornare a far ciò che gli riesce meglio, e in questo senso la sfida con Kjaer e Tomori si prospetta davvero di alto livello. La tecnica del Toro può risultare decisiva per avere la meglio sulle due colonne di Pioli.

L’Inter lo aspetta, Lautaro vuol tornare ad incornare.