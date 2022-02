Inter news, Lautaro in discussione? Le parole di Beppe Bergomi

Inter news, Beppe Bergomi parla del momento di Lautaro Martinez.

L'attaccante argentino, sta vivendo un momento di flessione con la maglia dell'Inter con il gol che sembra non arrivare più e tante voci di mercato che lo stanno coinvolgendo nelle ultime settimane. Il Toro, però, ha sempre raccolto la fiducia di Simone Inzaghi in questa stagione ed anche nella partita contro il Liverpool in Champions League il tecnico nerazzurro ha voluto dare fiducia al giocatore che, però, ancora una volta, non è riuscito a dimostrare tutte le sue qualità.

Di tutto questo ha parlato l'ex capitano nerazzurro, Beppe Bergomi, ai microfoni di Sky Sport. Per lo Zio, infatti, non si può mettere in discussione l'attaccante argentino che rappresenta l'unico vero punto fermo dell'attacco interista, soprattutto per quanto mostrato in questi anni e per la crescita avuta. L'anno scorso era il giocatore che, oltre alla presenza in zona gol, garantiva un grande lavoro di sacrificio, coprendo in difesa nei momenti di difficoltà. E proprio questa, per Bergomi, potrebbe essere una lettura, visto che la scorsa stagione, c'era Romelu Lukaku che faceva da riferimento offensivo, mentre ora forse c'è qualcosa che non è ben assortito con Edin Dzeko.

Insomma, per l'attuale opinionista di Sky Sport il giocatore non va messo in discussione e, anzi, rappresenta il punto di forza dell'attacco nerazzurro. Adesso, domenica, nella partita di San Siro contro il Sassuolo, Lautaro avrà un'altra occasione per poter ritrovare la via del gol ed aiutare i suoi compagni a ritrovare la via della vittoria per fare in modo di proseguire la rincorsa al tricolore. Vedremo se Inzaghi gli garantirà una nuova opportunità, ma di sicuro l'Inter non potrà fare a meno di Lautaro Martinez nei numerosi impegni che verranno.