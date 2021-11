Inter news: Lautaro, che votaccio dal quotidiano! Ora c'è un rimpianto

Inter news: è finito in pareggio l'atteso derby di Milano.

La sfida, che poteva consentire ai nerazzurri di ridurre il gap dai cugini rossoneri, ha mantenuto tutto com'era prima. E così, il rigore del vantaggio siglato da Hakan Calhanoglu è risultato vano, causa una spizzata nella propria porta del difensore De Vrij. Il Corriere dello Sport becca Lautaro Martinez nelle pagelle sull'incontro andato in scena ieri a San Siro. L'argentino, reo di aver fallito un rigore che avrebbe potuto riportare avanti i suoi, e di aver sciupato una successiva occasione, prende un 4.5.

Tre i calciatori, invece, premiati da un 6.5: Darmian, bravo sempre a ribaltare l'azione e a provarci; Brozovic (dopo una partenza lenta, scrive il giornale, il motore è cominciato a girare); e ovviamente Calhanoglu.

Proprio sul turco, il giudizio è rotondo: ex dell'incontro ha realizzato il rigore con efficacia sotto i fischi del pubblico di fede rossonera. Ha dimostrato personalità in un match che lo ha visto tra i protagonisti assoluti. E anche su Inzaghi (leggi le parole del mister, che mastica amaro), il parere del quotidiano è positivo (voto 6.5): un'Inter tatticamente superiore, non è però riuscita a concretizzare le occasioni.

Un rimpianto per il futuro? E' il quesito proposto ora dal giornale romano. Leggi qui la nostra analisi su cosa ha raccontato il derby di Milano.