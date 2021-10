Inter news, lampo improvviso: 'assalto' a Conte. Ore decisive

Inter news: il Tottenham, in queste ore, starebbe dando l'assalto ad Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, gli Spurs vorrebbero infatti riprovarci con l'ex allenatore di Inter, Juventus e commissario tecnico della Nazionale italiana. La decisione sarebbe arrivata dopo la pesante sconfitta maturata ieri, sabato 30 ottobre, in casa contro il Manchester United per 3-0. Proprio i Red Devils, ne parliamo in questo articolo, sarebbero stati vicino all'allenatore salentino durante quest'ultima settimana a causa della sconfitta rimediata per 5-0 contro il Liverpool di Jurgen Klopp. I dirigenti dello United, però, si sarebbero presi un po' di tempo per riflettere meglio. Motivo? L'attuale tecnico, Ole Gunnar Solskjaer, ha comunque instaurato un ottimo rapporto con molti calciatori.

Il Tottenham, del direttore sportivo Fabio Paratici (ex Juventus), potrebbe dunque intensificare i contatti e chiudere con l'allenatore ex Inter. Attenzione, però: Conte non ama, da sempre, intraprendere un progetto a campionato iniziato. Una ricca offerta, però, potrebbe fargli cambiare idea anche se non avrà la possibilità di gareggiare in Champions League. Il Tottenham sta infatti disputando la Conference League. È inserito nel gruppo G ed è a quota quattro punti e in terza posizione. Paratici vorrebbe Conte proprio per il carattere e la la mentalità che inculcherebbe nello spogliatoio dopo una stagione iniziata in maniera poco entusiasmante. I due si conoscono fin dai tempi della Juventus. Secondo quanto si apprende, in queste ultime ore, alcuni voci darebbero la trattativa per portare Conte al Tottenham già avviata e si starebbe (addirittura) trattando per chiudere.

Intanto i tifosi interisti si concentrano sull'imminente sfida all'Udinese (fischio di inizio ore 12:30). Simone Inzaghi avrebbe sciolto gli ultimi dubbi di formazione. A quanto si apprende, infatti, Alexis Sanchez e Lautaro Martinez siederanno in panchina e la coppia d'attacco potrebbe essere formata da Edin Dzeko e Joaquin Correa. Qui trovate il nostro approfondimento.