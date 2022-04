Inter news, la vittoria di Serie A e Coppa Italia cambierebbe il mercato

Inter news, l'eventuale vittoria di campionato e Coppa Italia cambia gli scenari di mercato.

La squadra nerazzurra, grazie alle ultime vittorie in campionato, partendo da quella dell'Allianz Stadium, e con il passaggio del turno in semifinale di Coppa Italia contro il Milan che ha permesso di raggiungere la finale, è ritornata alla possibilità di poter ambire alla vittoria di tutte la competizioni giocate in territorio nazionale, vista anche la vittoria già messa in bacheca della Supercoppa Italiana contro la Juventus - tra l'altro, prossima avversaria proprio nella finale di Coppa Italia.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'eventuale trionfo in entrambe le competizioni, potrebbe portare a vantaggi in sede di mercato per la valutazione dei propri gioielli. E' oramai noto, infatti, che in viale della Liberazione sarà necessario uno o due sacrifici per poter mettere a posto il bilancio e per mantenere competitiva la squadra in vista della prossima stagione ed è proprio per questo che altre vittorie farebbero aumentare lo status dei propri big e, di conseguenza, la valutazione del loro cartellino.

L'esempio lampante è quello di Romelu Lukaku, passato al Chelsea per la cifra di 115 milioni di euro e che, senza la vittoria del campionato nella scorsa stagione, non avrebbe mai e poi mai potuto raggiungere quella valutazione. La società si sta già muovendo per programmare entrate ed uscite e vuole vedere bene come potersi muovere per regalare ai tifosi una rosa competitiva anche per la prossima stagione per ambire a nuovi trofei che possano dare continuità a quelli già portati a casa tra quest'anno e l'anno scorso.