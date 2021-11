Inter news, la verità sui rigoristi. Parla Simone Inzaghi

Inter news, si è parlato tanto dei rigori e dei rigoristi dopo il match contro il Milan.

Il primo l’ha segnato Calhanoglu, il secondo l'ha sbagliato Lautaro Martinez. Il primo rigorista era l’argentino, il secondo Hakan che ha voluto tirarlo chiedendo il pallone al Toro. Lo ha spiegato bene anche Simone Inzaghi: “I nostri rigoristi sono Lautaro Martinez e Calhanoglu, poi abbiamo calciato anche con Perisic che tira bene. Sul primo ha preso la palla Hakan, Lautaro l’ha lasciato battere. Il secondo l’ha tirato Lautaro. Se guardiamo ad Atalanta e Milan potevamo avere punti in più senza i rigori sbagliati.

Il secondo poteva tirarlo Calhanoglu? Sappiamo come funzionano quei momenti in campo, i rigoristi sono loro due. Lautaro è il primo, Hakan ha voluto calciarlo da ex. Credo che ci sia una gerarchia ben chiara, i giocatori in campo vivono di sensazioni e momenti”.

Se prima Lautaro (qui il nostro focus sul bomber ex Racing) era molto avanti a Calhanoglu, ora di certo la distanza si è ridotta notevolmente. Questione anche di forma e di momenti. L’argentino dovrebbe rimanere comunque avanti e restare il primo rigorista, non essendo neanche in un bel momento un gol su rigore potrebbe servirgli per sbloccarsi. Dipende anche da chi è in campo, può anche capitare che uno dei due sia fuori tra turnover e sostituzioni. Calhanoglu proverà il sorpasso, dipenderà anche da come andranno i prossimi rigori.

La terza scelta è Perisic, che comunque non ha sbagliato contro la Lazio. Più indietro e staccato Dimarco, che ha sbagliato contro l’Atalanta. Il dato complessivo dei nerazzurri non è positivo: quattro rigoristi diversi, due errori su cinque rigori (Lautaro l’unico a tirarne due). Ora servirà una maggiore decisione nelle scelte, cambiare troppo i rigoristi, d'altronde, non aiuta.