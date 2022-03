Inter news, la UEFA ha incontrato i nerazzurri sul FFP: la situazione

Inter news, lo scorso venerdì c'è stata la prima udienza sul FFP.

Nelle scorse settimane, varie testate ed emittenti, avevano parlato di come la UEFA aveva comunicato alla società nerazzurra l'apertura di un procedimento per il mancato rispetto dei parametri inerenti al Financial Fair Play, a causa della pandemia che ha colpito tutte le società calcistiche e non solo. Oltre a questo, nei giorni scorsi, lo stesso amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta aveva comunicato che questo procedimento era un qualcosa di tipo formale visto che lo stesso organo, visto quanto accaduto, dovrebbe cambiare i parametri.

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, pare che venerdì scorso ci sia stata, a Nyon, la prima udienza davanti alla prima sezione del Club Financial Body, in cui il club di viale della Liberazione avrebbe presentato il proprio prospetto e i propri bilanci per gli esercizi che vanno dall'anno 2018 al 2021. In definitiva, la UEFA, avrebbe chiesto all'Inter di fare degli aggiustamenti a bilancio in vista dell'entrata in vigore delle nuove regole sul Financial Fair Play che dovrebbero aiutare le squadre europee a poter salvaguardare i propri bilanci in maniera meno traumatica.

Vedremo cosa ne sarà, ma di sicuro, oltre all'Inter, anche altre squadre italiane come Milan, Juventus e Roma avranno colloqui con la UEFA. Un istituto, quello del Financial Fair Play che ha fatto molto discutere in passato e che, a causa del Covid, sembra essere quasi crollato, anche se, di fatto, verrà rimodulato secondo le nuove esigenze delle società. Vedremo come l'Inter potrà operare soprattutto sul mercato, visto che la passata stagione ci sono state delle cessioni e degli addii dolorosi da parte di alcuni giocatori che hanno rappresentato la colonna portante della squadra.