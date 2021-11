Inter news, la svolta: c'è la data del rinnovo di Barella

Inter news: il rinnovo di Nicolò Barella potrebbe arrivare prima del Derby.

La conferma arriva direttamente da Piero Ausilio che, tramite i microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sulla strategia che si sta attuando per quanto riguarda i contratti in scadenza. Dopo aver sistemato quello di Lautaro Martinez, ne parliamo qui, si dovrebbe procedere con il centrocampista ex Cagliari e soprattutto quello di Marcelo Brozovic. "Con Barella oramai siamo ai dettagli - rivela il direttore sportivo nerazzurro - e sono fiducioso. Per Brozovic posso dire che abbiamo voglia e piacere a continuare con lui, a breve avremo un incontro coi suoi agenti e cercheremo di trovare una soluzione".

Intanto manca solo la firma per un altro big dell'Inter: Giuseppe Marotta. "Ha trovato l’accordo con l’Inter, rinnoverà fino al 2025 quando Steven Zhang - che lo contattò poche ore dopo il suo addio dalla Juventus, mica scemo - tornerà a Milano. Questa, per i campioni d’Italia, è - scrive Biasin - la miglior notizia in assoluto. Anche meglio di un grande attaccante in rosa che, peraltro, nel frattempo ha rinnovato. E stiamo parlando di Lautaro (un giocatore che mantiene la parola, incredibile)". Il prolungamento di Marotta significa una cosa molto importante per i tifosi: "Nell'Inter c'è un progetto serio e non basato su fondamenta poco stabili. Tutt'altro. La volontà della dirigenza è - scrive infatti il sito Cittaceleste.it. - ovviamente quella di riuscire a migliorare la rosa e per questo, ci sono diversi punti da affrontare". Qui potete trovare il nostro approfondimento.

Nelle ultime ore, ne parliamo qui, il Newcastle, presieduto dal fondo Pif avrebbe mosso i primi contatti per assicurarsi le prestazioni del croato che per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022 avrebbe chiesto circa 6 milioni di euro annui. L'Inter, inoltre, non dovrebbe effettuare operazioni in uscita durante il mercato di gennaio. Sembra dunque scongiurato anche l'addio di Alexis Sanchez dopo il post polemico pubblicato per non aver giocato contro il Sassuolo.