Inter news: la Supercoppa, Suning e Inzaghi. Le parole di Bedy Moratti

Inter news, Bedy Moratti parla del momento nerazzurro e della proprietà Suning.

La figlia e sorella degli ex presidenti nerazzurri, Angelo e Massimo Moratti, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano 'Il Giornale', in cui ha parlato del momento della squadra nerazzurra, soffermandosi sulla prossima importantissima partita contro la Juventus valevole per la Supercoppa Italiana, ma anche sul momento che attraversa la famiglia Zhang, attuale proprietaria dell'Inter, su cui non mancano mai le voci che vorrebbero una cessione di tutte o parte delle quote del club in loro possesso.

Bedy Moratti ha sostenuto come la squadra sia forte, e benchè la Juventus lo sia al momento in misura inferiore, è ugualmente un avversario da temere. Il sogno della Moratti è quello di vedere un'Inter vincente per 6-0, perchè sono quelle cose che "sai che non avverranno mai e per questo ti fanno guardare sempre avanti", anche se il primo pensiero sarebbe quello di una vittoria del trofeo che sarebbe un grande regalo di compleanno per lei. Capitolo Zhang: Bedy Moratti ha sostenuto come abbia avuto il piacere di conoscere sia Steven che il padre e li considera due persone molto intelligenti e a modo che si sono trovate in mezzo ad una situazione complicata e che stanno cercando di uscirne nel migliore dei modi.

Una battuta anche sul nuovo allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, che sta impressionando tutti e che Bedy Moratti considera "quello che ci voleva", anche se il pensiero non può che andare anche ad un grande ex del passato come Josè Mourinho, per cui si è detta molto dispiaciuta perchè è uno che vive per il successo, anche se è sicura che si riprenderà. E a proposito di passato, qualche parola anche sui calciatori che di più l'hanno fatta sognare, con Ronaldo il Fenomeno che ha considerato "più grande", ma senza dimenticare giocatori come Julio Cesar, Cambiasso e Cruz che hanno lasciato il segno.