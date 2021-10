Inter news: la storia non si cancella, la storia si 'ripassa' ogni giorno.

Con questo 'adagio' introduciamo il secondo podcast di InterDipendenza. Il direttore, Matteo Gardelli, ci accompagna in un viaggio nel tempo per ripercorrere la stagione 2009-2010: quella del Triplete di Josè Mourinho, dell'Inter di Diego Alberto Milito, Esteban Cambiasso, ma anche di Walter Samuel e Javier Zanetti. La squadra che ha vinto tutto, la prima squadra italiana a conquistare, in una singola stagione, Campionato, Coppa Italia e una meravigliosa Coppa dei Campioni. Il podcast potete trovarlo fin da ora cliccando qui.

Il progetto era iniziato, la scorsa settimana, con il racconto dell'Inter di Gigi Simoni e della Coppa Uefa conquistata nella stagione 1997-1998. Il podcast, a cura del direttore editoriale Raffaele Garinella, potete trovarlo invece a questo link. Nelle prossime settimane, invece, vi faremo 'riscoprire' personaggi che hanno lasciato il segno, nel bene e nel male, durante l'ultracentenaria storia dell'Inter. Inizieremo, lunedì 1 novembre, con Nicola Berti. Il podcast sarà curato dall'editorialista Mario Spolverini. Chi meglio di Berti, infatti, può rappresentare lo spirito del derby che si giocherà poi il 7 novembre? Non solo. Già fissato anche l'appuntamento per l'8 novembre: Garinella ripercorrerà la storia di Vampeta, uno dei grandi 'flop' di mercato degli inizi anni Duemila.

Insomma: prosegue il nuovo progetto di InterDipendenza. Mettetivi comodi e insieme riascoltiamo la Storia. Perché come dicevamo all'inizio: "La storia non si cancella, la storia si ripassa ogni giorno".