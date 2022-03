Inter news, la soddisfazione ed il rinnovo di Brozovic: le parole di Branchini

Inter news, l'intermediario Branchini ha parlato della trattativa per il rinnovo di Brozovic.

Da qualche ora è arrivato l'annuncio ufficiale del rinnovo del centrocampista croato fino al 2026, grazie ad una trattativa lunga, complessa, ma che alla fine è arrivata alla conclusione. Ecco che, proprio a questo proposito, Giovanni Branchini, storico agente di mercato a capo della Branchini Associati e che si è occupato della trattativa per il prolungamento di Brozovic, ha parlato, attraverso i suoi profili social, dell'annuncio di oggi, esultando per la felice conclusione del tutto.

Ecco quanto riportato dalla Branchini Associati: "Una lunga e prestigiosa trattativa porta al conseguente rinnovo di Brozovic con l'Inter per le prossime 4 stagioni. Un'operazione svolta dalla Branchini Associati in collaborazione con l'agente e con l'avvocato del calciatore Nikola Mandic e Marina Mikulic". Insomma, tanta soddisfazione da tutte le parte: il giocatore, che non ha mai ascoltato offerte di altre squadre, gli agenti che hanno portato avanti i discorsi e la società che mantiene un elemento fondamentale nella propria rosa.

Adesso, in viale della Liberazione, prenderanno un po' di tempo per altri rinnovi, dal momento che bisogna concentrarsi primariamente sul campo da gioco, dopo gli ultimi risultati molto deludenti e dopo aver perso la vetta della classifica, ma i prossimi obiettivi saranno quelli di rinnovare anche altri big della rosa come Ivan Perisic, Samir Handanovic e Milan Skriniar per continuare un progetto che ha portato ad uno scudetto nella prossima stagione e ad una Supercoppa Italiana quest'anno, sperando che ci possano essere delle altre occasioni per alzare altri trofei.