Inter news: la società può sorridere. C’è l'accordo con lo sponsor

Inter news: la società nerazzurra ha prolungato l'intesa con lo sponsor Fratelli-Beretta.

L'azienda attiva nel settore agroalimentare ha infatti esteso il rapporto, iniziato nel 2019, con il club presieduto dagli Zhang fino al 2023. La notizie è arrivata direttamente dal sito ufficiale. "La partnership tra Inter e Fratelli Beretta si rafforza: il marchio di eccellenza del settore agroalimentare e sinonimo di italianità nel mondo da otto generazioni, già Official Supplier del Club Nerazzurro, diventa Official Regional Partner dei Campioni d’Italia fino alla stagione 2022-23. Un accordo che conferma la solida collaborazione che dal 2019 ha visto il Gruppo Beretta sempre più attivo al fianco della squadra nerazzurra. Siamo orgogliosi di continuare il percorso con i Campioni d’Italia qui a San Siro, La Scala del Calcio – il commento di Vittore Beretta – Come noi, l’Inter è una realtà ricca di storia e tradizione, con un forte senso di appartenenza, ma in grado di guardare sempre al futuro e di innovarsi, mantenendo saldi i valori in cui crediamo fortemente: impegno, lavoro di squadra, sacrificio e benessere del corpo e della mente”.

"L’attenzione per il calcio -si apprende dal comunicato ufficiale - nasce da una grande passione della Famiglia Beretta ma è lo sport in generale ad essere parte del DNA dell’azienda. Dal 1986, infatti, costituisce un elemento chiave della comunicazione del Gruppo, espresso negli anni con tanti progetti di collaborazione sui campi sportivi di discipline agonistiche diverse, in Italia e all’estero". Prosegue dunque il lavoro della società anche fuori dal campo che, grazie alle partnership, riesce ad avere degli ottimi risultati per la crescita del brand. In questo articolo troverete altri dettagli.