Inter news, la società accelera: ecco il rinnovo dei dirigenti

Inter news, la società è vicina a prolungare i contratti dei dirigenti.

La giornata di ieri è stata ricca di notizie. Si è passati da Cda, in cui è stato ribadito l'impegno della famiglia Zhang nella guida del club, all'ufficialità del rinnovo di Lautaro Martinez. Nel mezzo c'è stata anche la notizia riguardante il probabile prolungamento dell'accordo dell'amministratore delegato Beppe Marotta. Quest'ultimo, giorni fa, aveva rilasciato un'intervista in cui dichiarava che c'erano tutti i presupposti per proseguire il lavoro con la famiglia Zhang,, e ora il rinnovo è vicino. La stessa strada dovrebbe essere percorsa anche da Piero Ausilio, Dario Baccin e il responsabile del vivaio Roberto Samaden.

I contratti attuali scadono a giungo 2022, ma le ratificazioni sui nuovi accordi potrebbero arrivare, come svela Tuttosport, a dicembre. In quel periodo infatti è previsto il rientro in Italia del presidente Zhang. Quest'ultimo aveva promesso in giugno ai dirigenti che sarebbe arrivata la proposta di un nuovo contratto, ed in questi giorni ha rinnovato tale impegno. Il nuovo contratto dovrebbe avere validità fino a giungo 2024, ma non è escluso che si arrivi al 2025. Ma ora chi manca all'appello? Resta il caso di Marcelo Brozovic. Anche lui andrebbe in scadenza nel 2022. L'incontro con l'entourage non è ancora avvenuto. Era previsto nel corso di questa settimana, ma a causa di impegni personali dei rappresentati del croato è slittato. Probabile che le parti si aggiornino in vista della pausa per le nazionali. Per quanto riguarda Nicolò Barella invece si prosegue spediti, e non dovrebbero esserci problemi per arrivare ad un accordo.