Inter news, la lettera da brividi di Zhang ai tifosi nerazzurri

Inter news: Steven Zhang ha scritto una lettera molto intensa per i tifosi.

Il presidente nerazzurro ha espresso il suo entusiasmo per quello che la squadra ha creato soprattutto nell'ultimo anno, che si è concluso con la vittoria dello Scudetto sotto la guida di Antonio Conte. L'imprenditore asiatico ha puntualizzato anche il lavoro e l'impegno che i dirigenti hanno profuso affinché si raggiungesse un obiettivo così importante. Ne parliamo dettagliatamente in questo articolo.

"Cari Nerazzurri, con grande gioia e orgoglio vi scrivo rivolgendomi a voi come i Campioni d’Italia. La scorsa stagione abbiamo tutti insieme ottenuto un risultato storico, il diciannovesimo Scudetto che il popolo Nerazzurro attendeva da 11 anni.

Il pomeriggio di domenica 2 maggio ho provato un’emozione indescrivibile, che non si può immaginare né comprendere, vivendo in prima persona l’abbraccio di tutta la città e vedendo i nostri tifosi così felici. Un’emozione resa ancora più grande perché arrivata in questo periodo così difficile della vita di tutti noi, trasmettendo speranza e gioia, come soltanto lo sport è in grado di fare. Un’emozione che resterà nella nostra memoria per sempre.

Questo successo è la dimostrazione che con determinazione e impegno si può superare ogni sfida e che grazie alla comunicazione e alla collaborazione anche le differenze culturali che possono separarci ci vedranno poi uniti in un solo obiettivo. Voglio ringraziare - Si legge nella parte finale del lungo messaggio pubblicato da Zhang - per questo tutte le donne e gli uomini dell’Inter, i giocatori e le giocatrici, dai più giovani alle prime squadre, tutto lo staff, i dipendenti e i dirigenti della società. Questo è il frutto del grande impegno di tutti, dentro e fuori dal campo. Con orgoglio siamo il primo Club guidato da una proprietà straniera ad aver vinto uno Scudetto. Questo grande trionfo corona la visione, l’impegno, le risorse che la proprietà ha dedicato al Club a partire dal suo ingresso cinque anni fa".

Soltanto poche ore fa è arrivata, come vi spieghiamo anche in questo articolo, la notizia sull'approvazione dell'ultimo bilancio.