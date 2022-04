Inter news, la Lega ufficializza gli orari delle prossime gare: tutto l'elenco

Inter news, la Lega di Serie A ha ufficializzato gli orari delle partite dall'1 al 15 maggio.

La squadra nerazzurra, in questa fase della stagione, si trova in corsa per la vittoria dello scudetto che rappresenterebbe il raggiungimento di un traguardo importante, ovvero la conquista della seconda stella. Ma per raggiungerlo, l'Inter, dovrà affrontare tanti avversari complicati, a partire dalla partita di sabato alle ore 18 contro la Roma dell'ex Josè Mourinho che vuole portare via una vittoria dallo stadio che lo ha reso re. Intanto, per quanto riguarda i tre turni di campionato che vanno dall'1 al 15 maggio, la Lega ha fissato gli orari.

Domenica primo maggio, la squadra di Simone Inzaghi, affronterà l'Udinese fuori casa alle ore 18, partita che verrà trasmessa da DAZN. La giornata successiva, l'Inter, sarà protagonista dell'anticipo del venerdì, 6 maggio, contro l'Empoli, a San Siro, che andrà in scena alle ore 18.45, prima della partita in finale di Coppa Italia contro la Juventus, e verrà trasmessa anche questa volta da DAZN. Infine, domenica 15 maggio, i nerazzurri saranno impegnati alla Sardegna Arena contro il Cagliari di un altro ex, Walter Mazzarri, alle ore 20.45, partita trasmessa anche in questo caso da DAZN.

Insomma, tanti impegni ravvicinati che metteranno a dura prova gli uomini di Simone Inzaghi, in una corsa scudetto a cui l'Inter vuole arrivare pronta. Sarà importante gestire al meglio le energie ed arrivare al pieno della forma per ottenere i tre punti contro squadre complicate da affrontare e che sono in piena lotta per la salvezza, in attesa di sapere, poi, cosa fanno Milan e Napoli contro le rispettive avversarie. Intanto, come anticipato, sabato ci sarà una partita delicata da non dover fallire assolutamente contro la Roma.