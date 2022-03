Inter news, la Lega ufficializza gli orari delle prossime gare: tutto l'elenco

Inter news, la Lega di Serie A ufficializza gli orari delle prossime gare.

La squadra nerazzurra si ritrova ad affrontare Juventus, Verona e Spezia in campionato ed il Milan per la semifinale di ritorno in Coppa Italia ed è notizia dell'ultima ora l'ufficializzazione degli orari di queste partite da parte dell'organo rappresentativo della Serie A. Infatti, per quanto riguarda il prossimo turno, i nerazzurri affronteranno la squadra di Massimiliano Allegri nel posticipo di domenica 3 aprile alle ore 20.45, mentre per il turno successivo, gli uomini di Inzaghi, se la vedranno contro il Verona nell'anticipo di sabato 9 aprile alle ore 18.

Ma non è finita qui, perchè in data 15 aprile Lautaro e compagni sfideranno lo Spezia dell'ex Thiago Motta nell'anticio del venerdì delle ore 19. Partite decisive per il percorso in campionato dei nerazzurri, così come decisiva è la partita contro il Milan nella semifinale che si terrà il 19 aprile alle ore 21, mentre l'altra semifinale si terrà il 20 aprile sempre alle ore 21. I nerazzurri devono iniziare a far rombare nuovamente il motore come nella prima parte di stagione, se vorranno raggiungere gli obiettivi.

Nelle ultime settimane, la squadra di Inzaghi, ha ottenuto soltanto sette punti in sette partite, una media decisamente troppo bassa per chi deve puntare a vincere la seconda stella per come si era messa la stagione prima del derby con sette punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Derby che sarà crocevia importante anche per la Coppa Italia dove le due squadre milanesi si giocheranno l'accesso in finale dove incontreranno una tra Juventus e Fiorentina.