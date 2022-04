Inter news, la finale e la doppietta: le parole di Lautaro

Inter news, Lautaro Martinez parla dopo la partita contro il Milan.

Uomo decisivo del match di questa sera, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, Lautaro Martinez mette la sua firma nel derby e lo fa in grande stile con una doppietta: il primo gol in acrobazia ed il secondo con un tocco sotto delizioso a battere Maignan. Adesso i nerazzurri andranno in finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico contro la vincitrice tra Fiorentina e Juventus. Proprio l'attaccante argentino ha detto la sua ai microfoni di SportMediaset una volta terminata la partita.

Ecco le parole del Toro: "Sono contento perchè ci andremo a giocare un'altra finale. Noi lavoriamo per questo, per portare in alto l'Inter. Lo abbiamo dimostrato ancora una volta e sia noi che la gente siamo contenti.Ora dobbiamo recuperare bene e pensare alla prossima partita. I due gol? Sono contento perchè c'erano anche i miei genitori a vedermi, poi, come ho detto l'altra volta, ci sono delle parole che non mi piacciono, io difendo questa maglia e di fare bene in campo. Adesso mancano sei partite e dobbiamo pensare una gara alla volta".

L'argentino torna a ruggire dopo il gol in campionato contro lo Spezia, adesso, come lui stesso ha ammesso, bisogna affrontare bene tutte le gare rimanenti per portare in bacheca altri trofei con lo scudetto ed, appunto, la Coppa Italia da giocare e da vincere. Lo sa Lautaro e lo sanno anche i loro compagni, adesso ci si deve preparare per altre due partite molto complicate contro la Roma dell'ex Josè Mourinho e il Bologna per il recupero della partita del 6 gennaio.