Inter news: la dedica da brividi dopo il gol di D’Ambrosio

Inter news: Danilo D'Ambrosio ha dedicato il gol a Denzel Dumfries.

Il calciatore nerazzurro, titolare contro l'Empoli al Castellani, è stato autore della rete di testa, avvenuta su assist di Alexis Sanchez, ed ha chiesto ai suoi compagni di chiamare l'olandese per dedicargli il gol. Il motivo? " Da anni - ha dichiarato l'ex Torino tramite i microfoni di Sky Sport - non si ragiona con l'io ma con il noi".

Il calciatore ex Psv Eindhoven è stato molto criticato per le pessime prestazioni evidenziate nelle ultime uscite. In primis per il rigore causato nella gara contro la Juventus che è costato il pareggio nel match di domenica 24 ottobre. Anche contro il Real Madrid in Champions League, il gol ospite è arrivato per una mancata marcacatura. Come vi spieghiamo un questo articolo, il tecnico Simone Inzaghi avrebbe espresso anche il suo scetticismo in estate sulla trattativa. L'ex Lazio avrebbe voluto un profilo più pronto come Lazzari.