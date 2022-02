Inter news, la decisione in merito al ricorso per la squalifica di Bastoni

Inter news, la società ha deciso di presentare ricorso per la squalifica di Bastoni.

Dopo quanto accaduto nel post-derby, con le successive polemiche che sono avanzate anche nei giorni successivi alla gara, è arrivato, nel pomeriggio di ieri, il referto dell'arbitro che ha portato alla squalifica per due giornate per Alessandro Bastoni e una per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, oltre ad un'ammenda per Lautaro Martinez. Una decisione che ha raccolto la reazione dell'Inter che, infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, presenterà ricordo per quanto riguarda il difensore ex Atalanta.

Sì, perchè come anticipato ieri dallo stesso amministratore delegato interista, Beppe Marotta, la società nerazzurra sa bene che Bastoni ha sbagliato, ma non ritiene congrua la penalità data al giocatore. Dunque, l'intenzione dell'Inter, è quella di riavere Bastoni per la partita contro il Sassuolo, sempre che lo stesso calciatore riesca a recuperare nel migliore dei modi dall'infortunio avuto ieri sera durante il quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma.

Scelta differente, invece, per Simone Inzaghi, per cui il ricorso non ci sarà e in panchina nella sfida dello stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli, ci sarà il vice, Farris. Insomma, un'Inter che in questa fase della stagione deve badare a tante situazioni dentro e fuori dal campo. Ma sabato si gioca e la partita vale davvero molto, soprattutto dopo la dolorosissima sconfitta nel derby. La sfida contro l'ex dal dente avvelenato, Luciano Spalletti, non si può assolutamente sbagliare per non far recuperare altri punti alle rivali per lo scudetto.