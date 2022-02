Inter news, la crisi, la stanchezza e lo scudetto: le parole di Sconcerti

Inter news, Mario Sconcerti analizza il momento dei nerazzurri.

Il giornalista, quest'oggi, è intervenuto in diretta su TMW Radio ed è stato interpellato in merito al momento di forma che sta attraversando la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi che, nelle ultime tre partite, a causa delle sconfitte contro Milan e Sassuolo e del pareggio contro il Napoli, ha raccolto soltanto un punto in tre partite. Un po' poco per chi ambisce a vincere lo scudetto, soprattutto per quanto fatto vedere durante il girone d'andata. Ma per Sconcerti, questo andamento, non deve preoccupare affatto, visto che, a suo modo di vedere, l'Inter resta la squadra da battere.

Infatti, il giornalista, ha fatto notare come effettivamente i ragazzi di Simone Inzaghi, dall'inizio del girone di ritorno fino ad ora e in tutte le competizioni, siano stati impegnati sempre in partite d'alta classifica e contro le squadre più forti che avrebbero potuto incontrare, compreso il Liverpool in Champions League. Una situazione che ha tolto tante energie fisiche e mentali e per cui la squadra deve essere assolutamente giustificata, anche visto l'inghippo della sconfitta contro il Sassuolo.

Non solo, ma per Sconcerti tutte le big stanno presentando dei punti in meno rispetto alla passata stagione di Serie A, questo dovuto al fatto che le squadre non hanno rincalzi all'altezza. Tutte, ha sostenuto il giornalista, meno l'Inter che, quantomeno in Italia, può contare sull'apporto dei vari Vidal, Vecino, Sanchez, etc. Insomma, anche se in un momento no, le prossime partite rappresenteranno un crocevia importante in vista del prosieguo della stagione e non potranno essere fallite.