Inter news, la Coppa Italia più importante: Cordoba ricorda la sua vittoria

Inter news, Ivan Cordoba parla dei suoi ricordi in nerazzurro.

Mercoledì 11 maggio, l'Inter, sfiderà la Juventus nella finalissima di Coppa Italia contro la Juventus, dopo che le due compagini, in semifinale, sono riuscite a superare ostacoli complessi come Milan e Fiorentina. Una partita molto importante per entrambe perchè i bianconeri, in caso di vittoria, potrebbero terminare la stagione con la vittoria di un trofeo che aiuterebbe ad aumentare la fiducia per il futuro, mentre i nerazzurri, dopo un campionato beffa con lo scudetto che sfugge ogni giorno che passa, vogliono portare a casa la coppa per evitare di rimanere ulteriormente a bocca asciutta.

Nell'edizione di oggi, La Gazzetta dello Sport, ha intervistato uno dei più grandi protagonisti della storia del club nerazzurro, ovvero l'ex difensore colombiano Ivan Cordoba, che ha ricordato le sue finali di Coppa Italia, con una in particolare che gli è rimasta impressa nella mente, ovvero quella della stagione 2004/2005 contro la Roma che poi diede il via a tutta quella serie di successi che hanno portato fino all'indimenticato Triplete con Josè Mourinho sulla panchina interista.

Chissà che anche mercoledì non possa essere un crocevia importante per la squadra nerazzurra che vuole assolutamente continuare a vincere, anche se, come detto, il campionato di questa stagione sembra allontanarsi ogni giorno che passa con un Milan che sembra avere oramai preso lo slancio decisivo. Ma prima di pensare al campionato, c'è la Juventus, avversario temibilissimo che non ha intenzione di regalare nulla, ma anzi, ha molta sete di vendetta, visto che in questa stagione non è mai riuscita a battere la squadra di Simone Inzaghi.