Inter news, l'ingresso nel Venezia e la Serie A: Marotta ricorda Zamparini

Inter news, Beppe Marotta ricorda il presidente Zamparini.

L'amministratore delegato nerazzurro, intercettato dai microfoni di Sky Sport, ha voluto dire la sua in merito alla scomparsa dell'ex presidente del Palermo avvenuta, tristemente, nella giornata di oggi. Un rapporto, quello tra Marotta e Zamparini, che è nato nel mondo nel calcio e che è riuscito ad intrecciarsi anche fuori dalla 'scrivania', divenendo una solida amicizia molto solida che si è, poi, protratta nel corso degli anni successivi. I due, hanno condiviso una grande esperienza all'interno del mondo del calcio, quando entrambi erano, con incarichi differenti, al Venezia.

E proprio da quella esperienza professionale è partito il ricordo dell'amministratore delegato dell'Inter, quando, ha detto, riuscì a convincere proprio lo stesso Zamparini ad acquisire, nel 1986, la squadra lagunare con cui riuscirono ad ottenere una grande promozione in Serie A. Una persona che ha sempre dato passione, autorevolezza e determinazione nel mondo del calcio, con cui Marotta ha condiviso tanti momenti indimenticabili e a cui ha riconosciuto tantissimi meriti.

Una grave perdita per il mondo del calcio, per uno dei presidenti che ha caratterizzato, probabilmente, l'ultimo periodo dei presidenti mecenati, che hanno fatto sognare tante piazze e che hanno messo tutti loro stessi nei loro progetti sportivi. Un altro grande uomo di calcio che ha scoperto alcuni tra i più grandi talenti che ancora oggi giocano nel nostro ed in altri campionati europei - si pensi solo a Cavani, Kjaer, Dybala, Ilicic, Sirigu, Darmian - e che sono stati conosciuti al grande calcio proprio grazie a Maurizio Zamparini.