Inter news, l'ex presidente Pellegrini incorona Inzaghi e Barella

Inter news: elogio importante per il neo allenatore nerazzurro da parte di uno storico dirigente interista.

Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter (dal 1984 al 1995), intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato parole importanti soprattutto su Simone Inzaghi. Parole mai banali quelle dell'ex numero uno nerazzurro, che oggi sulle colonne del quotidiano italiano ha analizzato la situazione attuale della squadra campione d'Italia. Il presidente Pellegrini ha inizialmente parlato di Inter-Napoli, sfida dove Inzaghi spera di recuperare Dzeko (qui le ultimissime sulle sue condizioni).

"Inter-Napoli? Stia tranquillo, l'Inter farà una grande partita e la porterà a casa", ha riposto così sul big match, ma non solo. L'ex dirigente si è sbilanciato sulla corsa scudetto: "Dirò di più: vincerà anche questo scudetto". Successivamente ha raccontato un aneddoto, non aveva mai più messo piede alla Pinetina dopo il suo addio. Ma qualche giorno fa la chiamata di Marotta. Pellegrini dunque è tornato in quella che è stata la sua casa per 11 anni. Li ha conosciuto Inzaghi, di cui ha parlato benissimo: "Sta guidando il gruppo al meglio. Merita attenzione come tecnico. Certo, il Milan e il Napoli mi preoccupano ma l'Inter farà grandi cose".

Parole importanti sono arrivate anche sui principali campioni di questa squadra: "Dzeko? Come Aldo Serena, piedi e testa importanti allo stesso modo. Ma nel mio cuore c'è Barella. Per me è un piccolo Matthaus, un tedesco di Cagliari. Sembra avere quella forza di volontà, capacità e quella mentalità che aveva Lothar. E si, ce lo vedo come capitano futuro". Insomma una vera e propia investitura per l'ex cagliaritano che ad oggi è un elemento fondamentale dell'Inter, così come De Vrij, di cui abbiamo parlato sul nostro sito.