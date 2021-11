Inter news, l'ex numero 10: "Nerazzurri competitivi, ma occhio al Milan"

Inter news, Beccalossi ha parlato ai microfoni di Radio Marte del prossimo match tra Inter e Napoli.

L'ex nerazzurro Evaristo Beccalossi è intervenuto quest'oggi (martedì 16 novembre 2021, ndr) ai microfoni di Radio Marte, ripreso dal Corriere dello Sport, per esprimere un proprio pare sul prossimo impegno dei nerazzurri contro gli uomini di Spalletti: "Inter-Napoli? Il Napoli quest'anno deve puntare in alto perché la squadra è forte e attrezzata per vincere il campionato".

Questo il suo pensiero, come ha riportato il sito del Corriere dello Sport, al quale si aggiunge la convinzione che l'Inter però possa essere ancora competitiva e possa dire la sua nel campionato in corso. Secondo l'ex centrocampista, i nerazzurri devono ancora sistemare qualcosa, ma sono sulla buona strada. Un altro passaggio importante della sua intervista riguarda i cugini rossoneri dei quali, a suo parere, bisogna fare attenzione.

Infatti per l'attuale capo delegazione dell'U19 azzurra il Milan merita rispetto e non va sottovalutato in quanto, da un anno e mezzo, è ai vertici della classifica di Serie A (sui rossoneri quest'oggi si è espresso anche Calhanoglu, recupera qui le sue parole). Riassumendo per Beccalossi le tre squadre che possono lottare per il titolo sono i nerazzurri, i cugini rossoneri ed i partenopei guidati da Luciano Spalletti (recupera qui la situazione infortuni in casa nerazzurra in vista del Napoli e non solo).

Lo stesso poi, in chiusura del suo intervento, ha svelato un interessante retroscena: è stato molto vicino a vestire la maglia del Napoli. Infatti, stando alle sue parole, se non fosse arrivato Maradona in città lui si sarebbe potuto trasferire: "Vicino al Napoli? Se non fosse arrivato Maradona, sarei potuto arrivare: avevo dato la mia disponibilità".