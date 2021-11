Inter news, l'ex nerazzurro su Perisic: rivelazione importante sul futuro

Inter news: l’ex nerazzurro Marko Livaja parla del futuro del connazionale Ivan Perisic.

L’attaccante che ha vinto la Youth League con la maglia dell’Inter con la classe 1993, oggi tornato in patria all’Hajduk Spalato, è stato intercettato da parte di gol.dnevnik e si è soffermato a parlare dell’esterno dell’Inter che, come oramai si sa, ha il suo contratto in scadenza il 30 giugno del 2022 e non dovrebbe rinnovare il proprio rapporto con la società di viale della Liberazione – leggi qui le ultime notizie a tal proposito.

Livaja ha affermato come Perisic sia sempre in contatto con lui ed i suoi compagni di squadra, soprattutto dopo le partite, visto che li segue sempre anche a distanza. A dire del centravanti croato, infatti, sarebbe intenzione del giocatore nerazzurro quella di trasferirsi all’Hajduk per la prossima stagione, anche se non vuole esternarlo e anche se, oggi, questa, rimane una soluzione complicata. Insomma, vedremo se Perisic tornerà in patria, oppure se come è stato detto da vari media, coronerà il suo sogno di tornare in Bundesliga o di giocare in Premier League.

Intanto, la dirigenza nerazzurra avrebbe già scelto quello che sarà il prossimo esterno sinistro al posto del croato, ovvero quel Filip Kostic già trattato in varie sessioni di mercato e che adesso potrebbe tornare in auge, visto l’imminente cambio d’agente che sarà Alessandro Lucci e la promessa di farlo approdare in nerazzurro la prossima estate. L’Inter conta di prelevarlo per la cifra non elevata di 10 milioni di euro, visto il contratto in scadenza con l’Eintracht Francoforte nel giugno del 2023 – leggi qui le ultime su questa trattativa.