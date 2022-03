Inter news, l'esordio e l'arrivo in nerazzurro: Gosens si confessa

Inter news, il neoacquisto Robin Gosens si racconta.

Nel Matchday Programme di Inter Tv, l'esterno tedesco ex Atalanta, prima della sfida casalinga contro la Salernitana, ha parlato del suo passaggio in nerazzurro nel corso del mercato di gennaio, del gruppo nuovo che ha trovato e del suo esordio avvenuto nel derby di Coppa Italia contro il Milan pareggiato per 0-0. Infatti, Gosens ha parlato di un ambiente con giocatori forti, disponibili e affiatati, con un gruppo molto unito che è concentrato sugli obbiettivi della stagione.

Poi, l'ex atalantino, ha parlato dei giocatori tedeschi nella storia del club, come Brehme, e di cui vuole ripercorrere le orme, anche se la sua non è stata una gavetta tradizionale, ma tanta determinazione fatta di mentalità e disciplina, con la voglia di voler fare sempre qualcosa in più per crescere dal punto di vista professionale. Infine, un pensiero sull'esordio, avvenuto in una partita complicata, ma che, anche se per pochi minuti, resterà un momento indimenticabile nella sua carriera.

Un recupero, quello di Gosens, avvenuto dopo cinque mesi di infortunio e che è fondamentamentale per far rifiatare qualche membro della rosa. In una fase della stagione molto complessa per i risultati che l'Inter ha avuto nel mese di febbraio, adesso è il momento di cambiare marcia a partire dal prossimo impegno contro la Salernitana. Chissà se anche in questo frangente, Gosens non possa avere qualche chance ed un minutaggio migliore rispetto a quello avuto in Coppa Italia. Il tedesco è pronto e ha voglia, spetterà ad Inzaghi farlo entrare in maniera graduale per fargli recuperare la forma migliore.