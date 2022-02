Inter news, l'esordio con gol e il passaggio alla Samp: le parole di Sensi

Inter news, Stefano Sensi subito in gol all'esordio con la maglia della Sampdoria.

Il centrocampista ex Sassuolo è stato uno dei protagonisti della partita tra i blucerchiati e proprio la sua ex squadra. Gol all'esordio dopo essersi trasferito a Genova, dall'Inter, nel corso della finestra di mercato di gennaio. Sia lui, che l'Inter, che Roberto Mancini, sperano che questo possa essere solo l'inizio di tutta una serie di prestazioni che possano renderlo il giocatore che è stato ammirato nel suo primissimo periodo nerazzurro, quando riuscì anche ad incantare il Camp Nou di Barcellona.

In attesa di poter ancora scrivere pagine importanti per la sua carriera, Sensi ha voluto parlare di questo grandissimo esordio ai microfoni di Dazn dopo la partita, sostenendo come questo possa essere una rampa di lancio e che l'addio all'Inter è avvenuto visto lo scarso minutaggio avuto durante questa stagione. Un arrivederci ponderato, visto che a Genova ha trovato un tecnico come Marco Giampaolo che valorizza i giocatori con le sue caratteristiche, ma anche compagni come Ciccio Caputo con il quale condivide la stessa filosofia di gioco e la stessa capacità di ricoprire gli spazi in campo.

Infine, la dedica al gol alla figlia in arrivo ed alla moglie, che lo ha sempre supportato durante i suoi periodi complicati. Dovremo attendere per sapere se Sensi farà ancora parte della rosa dell'Inter nella prossima stagione. Quel che è certo è che qualunque sia la decisione della società e del giocatore, prestazioni di questo tipo fanno soltanto piacere ambo le parti. Poi, ogni discorso, verrà affrontato a tempo debito a bocce ferme. Intanto Sensi cerca di riprendere in mano la propria carriera da calciatore.