Inter News, l'appello ai tifosi: "Seguite la finale rispettando le disposizioni"

Tutto il mondo nerazzurro, da quando con la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk l'Inter si è guadagnata la finale, col passare delle ore vede la propria tensione schizzare alle stelle. Nella Milano nerazzurra non si mettono trofei in bacheca ormai da troppi anni.

La voglia di tornare a festeggiare la conquista di una coppa tra i tifosi interisti è tanta, tantissima. Il club di Via della Liberazione però, attraverso una nota ufficiale, dal canto suo ha voluto sensibilizzare i propri sostenitori invitandoli a seguire il match seguendo le ultime disposizioni per contenere il più possibile il contagio da COVID-19. Questo il comunicato apparso su inter.it:

"COLONIA - FC Internazionale Milano, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita i propri tifosi a seguire la finale di Europa League Siviglia-Inter rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19. Comprendendo bene l’emozione e l’importanza dell’evento, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questa serata speciale".