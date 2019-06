Inter news, l'agente smentisce l'addio: "Adesso resta al 100%"

Il futuro di Borja Valero sarà all'Inter. Dopo le ultime voci di mercato che hanno accostato il centrocampista spagnolo ad un ritorno a Firenze, nel pomeriggio l'agente di Borja Valero è stato nella sede dei nerazzurri.

Al termine del colloquio, dove era presente anche l'intermediario Davide Lippi, Alejandro Camano ha parlato ai microfoni di Sky Sport. L'agente smentisce l'addio di Borja Valero: "È la sua squadra, la sua città, sta benissimo e non va via. Ritorno in Spagna? No, gioca nell’Inter dove è felice. Fiorentina? Ora no, adesso resta all’Inter al 100%".