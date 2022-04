Inter news, l'agente di Radu rivela il futuro del portiere nerazzurro

Inter news, Oscar Damiani annuncia l'addio di Radu in estate.

Il portiere nerazzurro, in questa stagione, così come in quella passata, non è riuscito a trovare quasi per nulla lo spazio che pensava di avere ed è per questo che, con il suo entourage si sta guardando attorno per capire se ci potranno essere delle possibilità concrete per questa estate, in modo da trovare una sistemazione che possa valorizzarlo in maniera ottimale e dargli quella continuità che, in queste due stagione, non è riuscito a trovare rallentando la propria crescita sul campo.

Proprio di questo ha parlato l'agente del calciatore, Oscar Damiani, ai microfoni di 1 Station Radio, annunciando che, ad oggi, l'unica cosa sicura è che Radu andrà via in estate per trovare spazio altrove perchè alla sua età non può attendere sempre che ci sia l'occasione giusta per poter scendere in campo. L'agente ha ammesso che anche ieri Handanovic ha parato bene e non c'è nulla da dire in proposito, anche se è stato aiutato molto dalla partita splendida del centrocampo nerazzurro che è riuscito a tamponare la squadra rossonera.

Un addio che era nell'aria per il portiere cresciuto proprio nel vivaio nerazzurro. La dirigenza, dunque, dovrà trovare un altro secondo e nelle ultime settimane, soprattutto dopo il sicuro arrivo di Onana a parametro zero nella prossima stagione, si è parlato di un possibile rinnovi di Samir Handanovic per altre due stagioni o, se ciò non dovesse arrivare, dell'arrivo di un nuovo dodicesimo con i nomi di Ospina e Sirigu tra i più papabili per i pali della squadra nerazzurra. Tutto verrà deciso dal rinnovo di Handanovic, pertanto si attendono novità nelle prossime settimane.