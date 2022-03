Inter news, l'ag. Lautaro Martinez tra futuro e obbiettivi: le sue parole

Inter news, l'agente di Lautaro Martinez parla del futuro e degli obbiettivi dell'argentino.

Il procuratore del Toro è stato intervistato da SerieANews e si è soffermato a parlato di vari aspetti inerenti al suo assistito, dagli obbiettivi stagionali che rimangono quest'anno fino alla possibilità che il giocatore possa lasciare l'Inter durante il mercato estivo. Proprio per questo Alejandro Camano ha ammesso come Lautaro Martinez è molto felice di stare a Milano e che al momento è molto sereno, per questo non c'è molto da dire su lui e su quello che potrebbe essere il futuro del giocatore.

Camano ha anche aggiunto che l'unico obbiettivo del Toro è quello di fare bene nel corso di questa ultima parte di stagione e arrivare alla vittoria di un altro scudetto che sembrava quasi vinto e che oggi sembra in salita. Il ventesimo scudetto sarebbe una vittoria che farebbe bene e farebbe felice tutto l'ambiente interista. Insomma, l'agente di Lautaro Martinez conferma due aspetti in maniera sempre più forte: che l'obbiettivo della squadra è quello di raggiungere la seconda stella e la permanenza all'Inter.

Vedremo se, di fatto, sarà così, ma il Toro ha le idee molto chiare e vuole raggiungere tutti i propri obbiettivi sportivi. La società, intanto, si muove per giugno e va alla ricerca di un attaccante che possa essere l'alter ego di Edin Dzeko. Tra i nomi sondati da Beppe Marotta e da Piero Ausilio c'è quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo che è in pole position, ma anche quel Jonathan David che sta facendo davvero benissimo con la maglia del Lille in Francia segnando tantissimi gol.