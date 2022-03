Inter news, Klopp pronto alla sorpresa di formazione

Inter news, Jurgen Klopp potrebbe lasciare fuori un big per domani.

Il tecnico tedesco dei Reds, dopo aver vinto per 2-0 la partita d'andata allo stadio San Siro con le reti di Firmino e Salah, potrebbe optare per un turn over soft nel reparto offensivo, dove uno dei magnifici tre potrebbe riposare in vista del campionato. Sicuri del posto, per domani, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, dovrebbero essere proprio Mohamed Salah sulla corsia di destra e Diogo Jota al centro del reparto offensivo, mentre dovrebbe rimanere in panchina Sadio Manè.

Al suo posto, infatti, dovrebbe andare sulla corsia sinistra Luis Dias, ex attaccante del Porto, che si sta dimostrando un vero e proprio spauracchio per le difese avversarie da quando è arrivato a Liverpool e anche nell'ultimo turno di campionato ha fatto vedere tutte le sue qualità. Vedremo se questa scelta sarà definitiva oppure se Klopp cambierà idea e si rivolgerà ai suoi titolari. Di sicuro il risultato dell'andata sarà molto importante perchè permette di effettuare scelte con tutta calma e con la massima lucidità.

Domani l'Inter sarà chiamata ad un'impresa per ribaltare il risultato. Anche Inzaghi potrebbe optare per qualche cambiamento come quello di Vidal al posto dello squalificato Barella e quella di Alexis Sanchez al posto di Edin Dzeko che potrebbe riposare. Ci sarà da lottare contro uno degli avversari più in forma e più forti d'Europa. La partita d'andata ha lasciato l'amaro in bocca per come la squadra ha giocato, adesso i nerazzurri non vogliono più rimpianti e vogliono sfruttare al massimo l'occasione.