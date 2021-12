Inter news, Klopp e il giocatore nerazzurro più temuto: le sue parole

Inter news, Jurgen Klopp commenta il sorteggio di Champions League.

Dopo l'incredibile pasticcio targato UEFA, la seconda tornata del sorteggio per gli ottavi di finale della Coppa dalle grandi orecchie, ha fatto sì che l'Inter sfidasse una delle favorite alla vittoria finale della competizione, ovvero il Liverpool. Una squadra che, quanto a singoli e a gioco, è davvero molto temibile e Simone Inzaghi, nel doppio confronto, dovrà tirare fuori il coniglio dal cilindro, viste le tante armi a disposizione del tecnico Red, Jurgen Klopp. E proprio l'allenatore tedesco, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sfida tra le due squadra, la cui gara d'andata andrà in scena allo stadio San Siro mercoledì 16 febbraio, mentre il ritorno sarà ad Anfield martedì 8 marzo.

Per Klopp, questa confronto, è una vera e propria sfida Champions in cui il suo Liverpool incontrerà una squadra che, nel suo campionato, è prima in classifica e quindi rappresenta un avversario complicato da affrontare, anche se ragionamenti più profondi devono essere affrontati a febbraio, quando si saprà di più su come le due squadre arriveranno alla partita. Tra i nerazzurri, anche giocatori che hanno giocato in Premier League in passato e che Klopp conosce bene, come Edin Dzeko ed Alexis Sanchez, ma il giocatore più temuto è un altro.

Infatti, l'ex Borussia Dortmund, ha fatto espressamente il nome di Lautaro Martinez come pericolo numero uno per i suoi uomini, che ha definito uno degli attaccanti più forti del mondo. Insomma, parole che attestano la stima di Klopp per la squadra nerazzurra, anche se, in questo periodo storico, gli inglesi partono nettamente favoriti. Dopo non essere stato mai a San Siro, Klopp ci andrà una seconda volta nel giro di tre mesi, anche se questa volta le partite diventano decisive anche per il suo Liverpool.