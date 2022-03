Inter news, Italiano sfida i nerazzurri: le parole del tecnico della Fiorentina

Inter news, Vincenzo Italiano promette battaglia in vista di domani.

L'anticipo delle 18 che andrà in scena allo stadio San Siro vedrà Inter e Fiorentina sfidarsi in un momento totalmente differente tra le due squadra: i nerazzurri che si trovano in crisi di risultati e di prestazioni e che vengono dal deludentissimo pareggio contro il Torino e rischiano di perdere il treno scudetto, i Viola che, al contrario, continuano a cullare il loro obiettivo di arrivare in Europa League. Per questo, per entrambe le squadre la partita di domani sarà uno spartiacque molto importante.

Questo lo sa bene Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, che ha intenzione di ottenere i tre punti a San Siro e promette battaglia alla squadra di Simone Inzaghi. Infatti, per Italiano, i nerazzurri sono la squadra tra le più forti in Italia, ma il pensiero della sua squadra dovrà essere quello di essere umile e controbattere colpo su colpo agli attacchi avversari. Poi, il rimando ad un'altra partita contro un'altra grande come quella contro la Juventus in Coppa Italia, in cui tutti gli effettivi della squadra impiegati sono stati decisivi ed hanno fatto bene ed è quella la stella polare a cui Italiano tende in termini di prestazioni.

Per Simone Inzaghi non sarà facile affrontare la Fiorentina che già nella partita d'andata ha messo in crisi i nerazzurri e che promette di approfittare del momento dell'Inter. In un momento in cui Lautaro e compagni non riescono a vincere con continuità, anche l'assenza di de Vrij e di Brozovic potrebbe essere decisiva ed è per questo che la squadra nerazzurra non dovrà sbagliare davvero nulla per poter portare a casa i tre punti ed evitare di perdere altri tre punti che stavolta sono obbligatori.