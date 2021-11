Inter news, Italiano ha la favorita scudetto: l'opinione sui nerazzurri

Inter news: Vincenzo Italiano candida i nerazzurri come favoriti per lo scudetto.

Il preparatissimo tecnico della Fiorentina, vera e propria rivelazione in panchina già nella scorsa stagione con lo Spezia, dopo la preziosissima vittoria di sabato contro il Milan al Franchi, che ha consentito proprio all’Inter di accorciare le distanze in classifica, ha parlato stamane ai microfoni di Radio Rai, oltre che della sua Viola e del fenomeno Vlahovic, anche dell’andamento del campionato e della sua favorita per la vittoria finale del tricolore.

Per il tecnico della squadra toscana, infatti, come già anticipato, sarebbe l’Inter ad essere la candidata numero uno al titolo, per forza sia fisica che qualitativa della rosa che può contare su tanti ricambi e giocatori forti. Per Italiano, anche la partita di ieri è stata una grande dimostrazione di forza da parte dei nerazzurri, contro una squadra forte come il Napoli, e ha mostrato a tutti come i ragazzi di Simone Inzaghi possano dire la loro.

Dall’Inter faranno gli scongiuri per queste parole, ma è tempo di dimenticare in fretta la vittoria di ieri, perché adesso è tempo di Champions League e mercoledì i nerazzurri se la vedranno contro lo Shakhtar Donetsk, in una partita decisiva per il passaggio del girone, contro la squadra che proprio durante la scorsa stagione, pareggiando il doppio confronto con l’Inter, non ha permesso a Conte e i suoi di poter avanzare ulteriormente in Europa, ma anzi di raggiungere peggior risultato di sempre in Champions (non era mai capitato di rimanere fuori anche dall’Europa League).