Inter news, Inzaghi troverà sotto l'albero il regalo tanto atteso

Inter news, Simone Inzaghi dovrebbe trovare sotto l'albero di natale il regalo tanto atteso.

Come raccontato in questa nostra esclusiva il tecnico nerazzurro ha fatto diverse richieste alla società. In primis di avere qualche rinforzo a gennaio, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League. Poi, ciò che ritiene imprescindibile, è il rinnovo di Marcelo Brozovic, uomo chiave della manovra nerazzurra cui l'allenatore non vuole assolutamente rinunciare. Ad inizio stagione le parti apparivano lontane, e la possibilità che si arrivasse ad un accordo erano molto remote. Il primo incontro tra la dirigenza e l'entourage del calciatore hanno però cambiato le carte in tavola, e si è arrivati ad una consapevolezza: la volontà reciproca è quella di proseguire insieme.

Per questa ragione, come riportato dal Corriere dello Sport, la firma è ora solamente una questione di tempo. La distanza tra domanda ed offerta al momento ammonta ad un milione di euro. L'intenzione di Marotta è quella di blindare il croato entro Natale. Il giocatore dal canto suo non sarebbe più intenzionato ad attendere offerte da parte di top club europei. Una volta chiusa tale questione è lecito pensare che la dirigenza si possa andare a concentrare sulle altre situazioni spinose. Al momento chi sembra più lontano dall'Inter è Ivan Perisic, ma anche in questo caso un tentativo potrebbe essere fatto.